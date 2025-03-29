احتشد مئات الآلاف من المحتجين مجددا في إسطنبول اليوم السبت لإظهار دعمهم لعمدة المدينة السجين أكرم إمام أوغلو والمطالبة بالإفراج عنه.

ونظم المظاهرة حزب المعارضة التركي الرئيسي حزب الشعب الجمهوري في أحدث سلسلة من الاحتجاجات التي أسفرت عن احتجاز المئات وصعدت الضغط على الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يحكم البلاد منذ أمد طويل.

وتم احتجاز عمدة إسطنبول إمام أوغلو، وهو منافس رئيسي لأردوغان، في 19 مارس على خلفية تهم فساد وإرهاب يرى كثيرون أنها مسيسة. وتصر الحكومة على أن القضاء مستقل ولا يتعرض لتدخل سياسي.

وقال أوزجور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري: "لقد احتجزوا المئات من أطفالنا والآلاف من شبابنا... وألقوا القبض على المئات منهم. لقد استهدفوا أمرا واحدا وهو تخويفهم وإفزاعهم والتأكد من عدم خروجهم مجددا".

واحتفظت الشرطة بمسافتها من المتظاهرين في مسيرة اليوم حيث لم يتم لم يتم الإبلاغ عن اعتقالات. ودعا أوزيل إلى الإفراج الفوري عن إمام أوغلو، فضلا عن سجناء سياسيين آخرين من بينهم صلاح الدين دميرطاش، وهو مرشح رئاسي سابق ومؤسس حزب اليسار الأخضر الموالي للأكراد.