القومي للطفولة والأمومة: إعادة طفلة لمصر بعدما تركتها والدتها بالإمارات

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة طفلة مصرية الجنسية تبلغ من العمر ٦ سنوات إلى مصر، وذلك بعد أن تركتها والدتها بدولة الإمارات العربية المتحدة بدون أوراق ثبوتية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان اليوم السبت، أنه فور علم المجلس تم إبلاغ مؤسسة دبي لرعاية النساء والفتيات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بواقعة الطفلة والتي تركتها والدتها مع أحد القاطنين بالمسكن حال إقامتها بمسكن مشترك بإمارة دبي، بداعي الانتهاء من بعض الإجراءات إلا أنها لم تعد، واتضح من خلال التحريات بأنها غادرت دولة الإمارات بموجب وثيقة مؤقتة ولم تعد مجددا، مشيرة إلى صدور قرار النيابة العامة في دبي بإيوائها بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفاء.

وأضافت "السنباطي"، أنه حرصا على مصلحة الطفلة وكونها مصرية الجنسية، تم التنسيق مع النيابة العامة (مكتب حماية الطفل والاشخاص ذوي الاعاقة والمسنين بمكتب النائب العام)، حيث تم التوصل لوالدة الطفلة، وإجراء تحليل البصمة الوراثية، ووقعت والدتها (المقيمة حاليا بمحافظة الشرقية بعد عودتها من الإمارات في ٢٠٢٠ وانفصالها عن والد الطفلة بالطلاق)، إقرارًا بنسب الطفلة وقدمت توكيل من والدها يقر فيه أيضا بنسب الطفلة.

ولفتت "السنباطي"، إلى أنه حرصا على سلامة الطفلة ومنع تعرضها للخطر والعمل على تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لها وإعادة تأهيلها صدر قرار النيابة العامة بإيداعها دار رعاية مناسبة تتلقى فيها الرعاية اللازمة لحين انتهاء التحقيقات بشأن حالتها، وإعداد وتقديم دراسة حالة مفصلة عن وضع الطفلة والأسرة، والتوصية بشأنها بما يراعي مصلحتها.

وتابعت أنه تم التنسيق بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء بدولة الإمارات والقنصلية المصرية العامة في دبي لإعادة الطفلة إلى مصر.

وأكدت أن ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة تسلموا الطفلة بمطار القاهرة مساء اليوم السبت (من ممثل القنصلية المصرية العامة بدبي والتي حضرت رفقة الطفلة)، حيث تم تسليمها إلى لجنة من المجلس ضمت (الدكتور نور أسامة- عضو المجلس؛ رئيس اللجنة الدائمة لحماية حقوق الطفل، وصبري عثمان مدير عام الادارة العامة لنجدة الطفل، ومروة سليم اخصائية خط نجدة الطفل).

وتوجهت "السنباطي"، بالشكر والتقدير لوزارة الخارجية والهجرة، والقنصلية العامة لمصر في دبي، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على التنسيق والتعاون في هذا الشأن، موجهة الشكر والتقدير لمكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام والذي لا يدخر جهدا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأطفال المعرضين للخطر، ووزارة التضامن الاجتماعي لمجهوداتها وتعاونها الدائم مع المجلس ولتوفيرها مكان مناسب بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.