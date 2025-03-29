مسرحية جدول الضرب تشارك في مسابقة الفضاءات غير التقليدية بمهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة

يشارك العرض المسرحي "جدول الضرب"، كتابة وإخراج محمد فرج، في مسابقة الفضاءات غير التقليدية في الدورة الأول من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، وذلك في العاشرة مساء 13 أبريل على المسرح الروماني بأكاديمية الفنون بالهرم، ويقام المهرجان في الفترة من 6 إلى 15 أبريل المقبل على مسارح أكاديمية الفنون.

والعرض يدور حول فكرة الإنسانية، وأزمة الشخص المثقف مع المجتمع الذي غلبت عليه المادية والتدني الأخلاقي.

"جدول الضرب" بطولة فريق المسرح في كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، وديكور محمد طلعت، وملابس وماكياچ نوردين بحر، ودعاية وبامفلت چون رؤوف، وإضاءة عز حلمي، ومهندس صوت أحمد أمين، وأشعار محمد فوزي، واستعراضات محمد بحيري، وتأليف موسيقي وألحان زياد هجرس، ومساعدو الإخراج آدم الشافعي ومحمد الحارس وعبدالله الحارس، وإدارة مسرحية رنا الطرابيلي، ومخرج مساعد أحمد حسونة، ومخرجان منفذان نور الدين زكي وماجد لطفي، وشكر خاص لكل من محمد حسن وعبدالله المداح، وعمر سليمان.

وأعلنت إدارة مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة في دورتها الأولى والتي تحمل اسم الفنان الدكتور أشرف زكي عن لجنة تحكيم عروضها المسرحية في مسابقة عروض مسرح العلبة الإيطالي ومسابقة الفضاءات غير التقليدية.



وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة العلبة الإيطالي من السيناريست عبدالرحيم كمال مساعد وزير الثقافة والمشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية رئيسًا وبعضوية كل من: الفنانة كريمة منصور، والمنتجة هبة الهواري، والدكتور صبحي السيد الأستاذ بقسم الديكور المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتور علاء قوقة الأستاذ بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة الفضاءات غير التقليدية من دكتورة ياسمين عبدالحسيب الأستاذ بقسم الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية رئيسًا، وبعضوية كل من: دكتورة أسماء يحيى الطاهر مدرس الدراما والنقد بكلية الآداب بجامعة حلوان والمنتدبة بقسم المسرح بالجامعة الأمريكية، والمخرج دكتور أكرم فريد، والإعلامية بسنت بكر، والدكتورة سماح السعيد الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتور عمر المعتز بالله دكتور تاريخ العمارة وتاريخ الفن بكلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر والفنانة ميريت ميشيل.

ويشارك 11 عرضا في مسابقة العلبة الإيطالي وهي: الجريمة والعقاب، ومع الشغل والجواز، وليالينا والشك، وثلاثة مقاعد في القطار الأخير، وحتى يطير الدخان، والبؤساء، والمفتاح، وأحفاد دافنشي، والطاحونة الحمراء، وحكاية من الذاكرة.

ويشارك 10 عروض في مسابقة الفضاءات غير التقليدية وهي: مباراة القمة، وفريق الكابتن يحيى الناشد، وجدول الضرب، ومسافر ليل، والضيف، وحلم ليلى، ويوميات ممثل مهزوم، والطائر الأزرق، والزائر، ودمي من ورق.

وتشكلت لجنة مشاهدة العروض المسرحية المتعددة في مسابقتي فضاء مسرح العلبة الإيطالية والفضاءات المسرحية غير التقليدية من الدكتور رامي بنيامين الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية ووكيل كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر والناقد باسم صادق، والمعيد بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية حازم القاضي والفنان عبدالله محمد مقرر اللجنة.

يذكر أن هذه الدورة هي الدورة الأولى للمهرجان وتحمل اسم الدكتور أشرف زكي، وتقدمت للمهرجان أكثر من 160 عرضًا مسرحيًا في المسابقتين: مسابقة فضاء العلبة الإيطالي، ومسابقة الفضاءات غير التقليدية، رئيس المهرجان الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ويدير المهرجان، المخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقي، والمشرف على مسرح نهاد صليحة.