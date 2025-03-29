قالت حركة "حماس"، السبت، إنه لا سيادة أو شرعية للاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من أرض فلسطين، بما فيها مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وأضافت الحركة في بيان أن "المقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، وانتزاع حقوقنا المشروعة، وإفشال كل مخططات الاحتلال العدوانية".

وتابعت: "نشدد على رفضنا القاطع لكل مشاريع ومخططات التهجير والتوطين والوطن البديل"

إلي ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، إن من المهم المضي قدماً في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية في أسرع وقت ممكن لإعادة إعمار القطاع، وتهيئة الأوضاع للوصول إلى رؤية وطنية جامعة، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأضاف المكتب في بيان أنه يأمل في أن يتم تشكيل الإدارة المؤقتة للقطاع "في أقرب وقت ممكن وفق الرؤية المصرية التي تم التوافق عليها".

وأكد البيان أن تشكيل الإدارة المؤقتة سيمهد الطريق أمام حكومة فلسطينية موحدة تجمع بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد على أن المؤسسات الحكومية في القطاع تقدم خدماتها للجميع "بعيداً عن أي أبعاد سياسية وهدفها الأول والأخير الحرص على تلبية احتياجات المواطنين".