وجه خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، رسالة مثيرة بعد مفاوضات الأهلي مع أحمد مصطفى زيزو نجم نادي الزمالك الذي سينتهي عقده مع الفارس الأبيض في نهاية الموسم الجاري.

وقدم زيزو أداءًا مميزًا في مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض 2-1، وأحرز الهدف الثاني والفوز للأبيض في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة، ليضرب الزمالك موعدًا في النهائي مع فريق بيراميدز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «عايز تغيظه جدد لـ زيزو».

وفي سياق آخر، يستعد الزمالك لمواجهة ستيلينبوش في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم 2 أبريل المقبل، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.