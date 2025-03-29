اتحاد الكرة يكشف موقفه من حل رابطة الأندية

كشف أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم، موقف مجلس الجبلاية الحالي برئاسة هاني أبو ريدة، من حل رابطة الأندية الحالية.

وقال أسامة إسماعيل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «بي إن سبورتس الإخبارية»: «رابطة الأندية هي رابطة منتخبة من أندية القسم الأول، ووجودها لتنظيم المسابقة والارتقاء بها، ولمساعدة اتحاد الكرة في التفرغ لملفات أخرى، وهي مستقلة في قراراتها، لكن اتحاد الكرة هو الأب الشرعي والطبيعي لكل ما يتعلق بكرة القدم في مصر».

وأضاف: «ليس هدف اتحاد الكرة أخذ قرارات عنترية في وسط الموسم تؤثر على المسابقة، وعدم وجود محضر بانتخاب رابطة الأندية للموسم الحالي هو مسئولية الأندية، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا صمتت الأندية طيلة هذه الفترة؟».

وتابع: «كان على الأندية أن تطالب بحقها في انتخاب مجلس رابطة الأندية، واتحاد الكرة لا يُشخصن الأمور، والأهم هو تطبيق اللائحة، وكان لا بد من وجود إجراء واضح بانتخاب الرابطة حتى لو هناك إجماعا عليها، وذلك لرفع الحرج».

وأتم: «الطبيعي أن تدار المباريات بالحكام المصريين، والاستثناء هو استقدام طاقم أجنبي، واللائحة وضحت الشروط فيما يخص استقدام الأجانب فقط، لأن الطبيعي هو تواجد الأطقم المصرية».