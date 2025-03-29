ميدو يوجه رسالة لـ زيزو بعد هدفه في سيراميكا بكأس مصر

وجه أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك، رسالة إلى نجم الفريق الأبيض أحمد مصطفى زيزو، بعد الأداء المميز الذي قدمه في مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض 2-1.

وقاد زيزو فريقه الزمالك إلى نهائي كأس مصر، بعدما أحرز الهدف الثاني والفوز للأبيض في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1، ويضرب الزمالك موعدًا في النهائي مع فريق بيراميدز.

وقال أحمد حسام ميدو خلال تواجده ضيفًا في الاستديو التحليلي للمباراة على قناة أون سبورت: «أحب أوجه رسالة لـ زيزو بعد الأداء المميز اللي بيقدمه ووجوده اللي بيصنع الفارق مع الزمالك، احنا محتاجينك معانا الفترة اللي جايه وياريت يجدد».

وأضاف: «زيزو بيرد الجميل لجماهير نادي الزمالك وأحرز هدف الفوز والتأهل لنهائي كأس مصر».