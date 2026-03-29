المزيد من القوات البحرية الأمريكية تصل إلى الشرق الأوسط

قال الجيش الأمريكي اليوم السبت إن المزيد من البحارة الأمريكيين وقوات مشاة البحرية وصلوا إلى الشرق الأوسط متن سفينة الهجوم البرمائية "يو إس إس تريبولي".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية عبر منصة إكس إن سفينة القيادة "يو إس إس تريبولي"، وهي سفينة تضم قوة بحرية مؤلفة من 3500 فرد، وصلت إلى المنطقة أمس الجمعة.

وتنضم القوات إلى الآلاف من مشاة البحرية الذين تم نشرهم بالفعل في الشرق الأوسط في إطار الحشد العسكري الضخم قبل حرب إيران.

ووفقا لبيانات سابقة، أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 50 ألف فرد إلى المنطقة.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات مشتركة ضد إيران في 28 فبراير وردت إيران بضرب إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في دول خليجية، كما أغلقت مضيق هرمز.