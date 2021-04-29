متمردو تشاد يعلنون إسقاط مروحية والسيطرة على مدينة جديدة

أعلن المتمردون في تشاد الذين ينتمون إلى جبهة التغيير والوفاق، اليوم الخميس، أنهم تصدوا لهجوم عسكري شنه الجيش التشادي في مدينة كانم شمالي البلاد، وتمكنوا من التقدم والسيطرة على مدينة نوكو عاصمة مقاطعة كانم.

وقالت الجبهة في بيان لها، أن المجلس العسكري أرسل في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، طائرة مروحية لقصف مواقعهم، لكن الدفاعات المضاد للطائرات التابع لقوات الجبهة تمكنت من إسقاط هذه المروحية، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية".

ونشرت حسابات تابعة للمتمردين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لمروحية قالت إنها تابعة للجيش التشادي، بعد أن تم إسقاطها.

يأتي هذا في الوقت الذي لم يصدر الجيش التشادي، حتى الآن بيان يؤكد أو ينفي فيه ما جاء في بيان المتمردين.

وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بعد قيام المتمردين بإطلاق حملة عسكرية ضد الجيش التشادي.

وشهدت البلاد مواجهات عنيفة سقط خلالها رئيس البلاد إدريس ديبي، قبل أسبوع، وعلى إثرها تم تشكيل مجلس عسكري انتقالي بقيادة نجله محمد إدريس ديبي.