 قائد الجيش اللبناني يبحث مع قائد اليونيفيل علاقات التعاون بين الجانبين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قائد الجيش اللبناني يبحث مع قائد اليونيفيل علاقات التعاون بين الجانبين

أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 أبريل 2022 - 11:12 م | آخر تحديث: الجمعة 29 أبريل 2022 - 11:12 م

بحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، مع قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، اللواء أرولدو لاثارو علاقات التعاون بين الجانبين، وذلك خلال لقائهما اليوم في مقر قيادة الجيش اللبناني في اليرزة.

وتقوم اليونيفيل بعدد من المهام لمساندة الجيش اللبناني في عدد من المهام آخرها المساعدة في عمليات البحث عن مفقودي حادث غرق مركب على متنه عشرات المهاجرين غير الشرعيين بعد مغادرتهم سواحل طرابلس شمالي البلاد، حيث تمكنت قوات الجيش من إنقاذ 45 شخصا وانتشلت 7 جثث فيما يجري البحث عن قرابة 30 مفقودا.

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