تمديد عقد كهربا في الأهلي يحل أزمته مع الزمالك

تمثل صفقة تمديد عقد اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مع النادي الأهلي خطوة كبيرة في حل أزمته مع نادي الزمالك.

ويعد كهربا مُطالبًا بقرارين من الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية بدفع غرامة مالية كبيرة تتجاوز أكثر من 2.5 مليون دولار، لصالح نادي الزمالك، لقيامه بفسخ التعاقد مع الأبيض من طرف واحد في صيف 2019.

وأبدت إدارة النادي الأهلي تمسكها بمحمود كهربا البالغ من العمر 29 عامًا وحل أزمته في ظل ما قدمه من تضحيات من أجل الانتقال للأحمر قبل عدة مواسم.

وأنهت إدارة التعاقدات في النادي الأهلي ملف تمديد عقد محمود كهربا لموسمين جديدين، لتصبح نهاية عقده مع الأحمر بعد 3 مواسم، وتحديدًا في صيف عام 2026، إذ يتبقى في عقده القديم موسم آخر.

وقام الأهلي بزيادة الراتب السنوي للاعب، مع حصوله على مقدم عقد ضخم، وهو ما سيساعده على دفع الغرامة المالية لصالح الزمالك، وإنهاء ملف تهديد مسيرته وإيقافه مُجددًا من المشاركة لعدة أشهر في المباريات.

وكان كهربا قد انضم لصفوف الأهلي في شتاء عام 2020، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وتُوج كهربا البالغ من العمر 29 عامًا بعدة بطولات مع الأهلي، هي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر مرتين لكلا منهما، بجانب الدوري العام والسوبر الإفريقي، وبرونزية كأس العالم للأندية.