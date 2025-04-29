السفارة الأمريكية وجمعية الثقافة المصرية تمددان الدعم للزاوية الأمريكية في المعادي

أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة عن توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية الثقافة والتنمية المصرية لتمديد الدعم للزاوية الأمريكية في مكتبة المعادي العامة لمدة عامين إضافيين.

وبحسب بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة، تستند هذه الاتفاقية إلى 16 عامًا من التعاون الناجح والمؤثر بين السفارة الأمريكية و الجمعية.

وخلال حفل التوقيع، قال الوزير المفوض للشئون الثقافية و الإعلامية بالسفارة الأمريكية، روبن هاريتونيان: تعد هذه المذكرة تعبيرًا واضحًا عن رغبة الولايات المتحدة في توسيع التفاعل البناء مع الشعب المصري، خاصة شبابه. من خلال استمرار استثمارنا في البرامج التي تعزز مفاهيم مثل التميز الأمريكي في ريادة الأعمال والابتكار وتطوير المهارات الرقمية وتعليم اللغة الإنجليزية.

وأضاف: نحن نستثمر في مستقبل أكثر أمانًا وقوة وازدهارًا لشعبينا ودولنا.

ومنذ إنشائها في عام 2009، كانت الزاوية الأمريكية في مكتبة المعادي العامة مركزًا حيويًا للتفاعل مع الشباب، حيث تقدم مجموعة واسعة من البرامج التي تركز على تعلم اللغة الإنجليزية وبناء المهارات.

وتعد الزاوية الأمريكية مساحة لاستكشاف الثقافة الأمريكية، بما في ذلك مناقشات الأفلام، والمقاهي مع الدبلوماسيين، والاحتفالات الثقافية.

ويمكن للزوار أيضًا المشاركة في برامج مؤثرة تركز على تمكين المرأة، وتطوير المهارات المهنية، والمعرفة الرقمية، والكثير من البرامج الأخرى جميعها مجانًا.

وقد استقبلت الزاوية الأمريكية في المعادي ما يقرب من 10,000 زائر في العامين الماضيين، ونظمت أكثر من 400 برنامج شارك فيها أكثر من 14,000 مشارك، سواء حضوريًا أو عبر الإنترنت.