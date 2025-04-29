مدير معهد الصحة الحيوانية تتفقد المعامل الفرعية بالإسماعيلية

تفقدت الدكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية معمل الإسماعيلية الفرعي التابع للمعهد والمعمل المرجعي للدواجن بالإسماعيلية.

وتفقدت مدير المعهد وحدات المعملين واطلعت على التجهيزات والمعدات الحديثة المستخدمة في الفحوصات والتحاليل، واستمعت إلى شرح مفصل من مديري المعملين والعاملين حول سير العمل والتحديات التي تواجههم، والمقترحات الخاصة بتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة.

وأشادت مدير المعهد بجهود العاملين ودورهم الحيوي في خدمة قطاع الثروة الحيوانية والدواجن في الإسماعيلية، مؤكدة أهمية الدور الفعال للمعامل الفرعية بالمحافظات في توفير التحاليل الدقيقة والمساهمة في الكشف المبكر عن الأمراض والسيطرة عليها.

وأكدت مدير المعهد الدعم الكامل لمعمل بحوث صحة الحيوان والمعمل المرجعي للدواجن بالإسماعيلية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير بنيتهما التحتية وتحديث الأجهزة والمعدات وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءة العاملين.

وأجرت مدير المعهد زيارة لكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس بحضور الدكتورة داليا منصور عميد الكلية، لبحث تعزيز التعاون بين المعهد والكلية وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي، وأعربت الدكتورة سماح عيد عن ترحيب المعهد ومعامله باستقبال الطلاب والخريجين وتقديم الدعم الفني والبحثي بما يسهم في بناء قدرات الخريجين وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، كما شاركت مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية في تحكيم ومناقشة رسالة دكتوراه بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس.

من جهتها أكدت الدكتورة نشوة محمود إسماعيل مدير معمل الإسماعيلية الفرعي لبحوث صحة الحيوان أهمية التكامل والتعاون بين المعمل والجهات المعنية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بمجال الحفاظ على صحة الحيوان وتنمية الثروة الحيوانية، مؤكدة اهتمام إدارة المعهد بتطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات وبذل الجهود وتبادل الخبرات بما يخدم الصحة الحيوانية وذلك ضمن الدور التوعوي والإرشادي التدريبي للمعمل وتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بضرورة التواصل مع الباحثين وتنمية قدراتهم العلمية والتعرف على كل ما هو جديد في مجال تنمية الثروة الحيوانية في مصر.

وأضافت إسماعيل حرص المعهد على تطوير الأداء وتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية في مجال العلاج الحيواني والحفاظ على الثروة الحيوانية والوعي بأهميتها.