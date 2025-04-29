شوبير يحذر من تأجيل نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

حذر الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، من إمكانية اتخاذ اتحاد الكرة قرارا بتأجيل نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

كان اتحاد الكرة قد حدد موعد المباراة النهائية في وقت سابق لتقام يوم 20 مايو المُقبل، وهو الموعد الذي تبين لاحقاً أنه سيتعارض مع سفر بيراميدز إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في ذهاب نهائي دوري الأبطال، حيث تقام المباراة في الرابع والعشرين من نفس الشهر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "يجب على اتحاد الكرة أن يحسم موقفه من نهائي كأس مصر بشكل واضح، فالتأجيل قد يصطدم ببعض العقبات".

واستطرد قائلا: "لو تقرر إقامة المباراة يوم 6 يونيه بحسب ما يتردد فإنه سيصطدم بوقفة عيد الأضحى ومن ثم سنضطر لتأجيل جديد لتقام 10 يونيه مثلا وهو أمر صعب".

وأضاف: "الحل الأنسب هو تأجيل مباراة بيراميدز في الدوري والتي تقام يوم 17 مايو مع بتروجت على أن يقام نهائي الكأس في موعد مقارب ومن ثم تنتهي الازمة".