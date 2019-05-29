المصادقة على قانون حل «الكنيست» بالقراءتين الثانية والثالثة من لجنة إسرائيلية مختصة

صادقت اللجنة المختصة للكنيست الإسرائيلي، على مشروع قرار حل الكنيست بالقراءة التمهيدية الثانية والثالثة الأخيرة، على أن يتم تحويله إلى الكنيست بكامل هيئتها لتصوت عليه في وقت لاحق اليوم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن اللجنة رفضت عشرات التحفظات التي قدمت، ووافقت على مشروع القانون بأغلبية 8 نواب ومعارضة 4 آخرين.

وفي حال تعذر على نتنياهو إيجاد حل ستجري الانتخابات في 17 سبتمبر القادم.

وأضيف إلى مشروع القانون عدة تعديلات تشريعية غير مباشرة تتعلق بتمويل الأحزاب، حيث سيتم بموجب القانون منح تسهيلات بشروط القروض التي حصلت عليها الأحزاب لتمويل حملاتها للكنيست الـ21.

وتنتهي مساء اليوم الأربعاء المهلة الممنوحة لرئيس وزراء الاحتلال المكلف "بنيامين نتنياهو"، لتشكيل حكومة جديدة.

ويواجه "نتنياهو" صعوبات في التوفيق بين مطلب حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، بتمرير قانون التجنيد في الجيش الاسرائيلي، الذي لا يستثني المتدينين "الحريديم" من الخدمة الإلزامية بالجيش الإسرائيلي، وبين مطالب حزب "يهودوت هتوراه" المتدين الذي يصر على إعفائهم.

وكان الكنيست قد صوت، مساء أمس الأول الإثنين، على مشروع قانون لحل الكنيست بالقراءة التمهيدية، وصوت إلى جانب مشروع القانون 65 عضو كنيست، مقابل معارضة 43 عضوا، وامتناع 6 أعضاء.

وكان نتنياهو، التقى مع رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيجدور ليبرمان، في محاولة أخيرة لإيجاد تسوية للأزمة، غير أن الاثنين خرجا من الاجتماع الثنائي بعد 22 دقيقة وأعلنا عدم التوصل إلى تفاهم.

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع "تويتر" معربا عن أمله في أن ينجح نتنياهو بتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.

من ناحيته، أعلن رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني جانتس، أن حزبه لن يدعم مشروع قانون حل الكنيست، معتبرا أنه كان يجب إسناد مهمة تشكيل الحكومة إليه بعد فشل نتنياهو فيها.

وأعلن ليبرمان أن حزبه سيدعم مشروع قانون حل الكنيست موجها أصبع الاتهام إلى الليكود بسبب أزمة تشكيل الحكومة واصفا إياها بإخفاق مدوي.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أمس إنها غير جاهزة لإجراء انتخابات جديدة.

وقالت مديرة لجنة الانتخابات أرولي عداس إنه سيكون من الصعب عليها تجنيد ألف موظف لصالح الانتخابات كما أنه لا يوجد ميزانية كافية لتغطية نفقات الانتخابات.

وبينت بأن تكلفة انتخابات جديدة تصل إلى 475 مليون شيكل على الأقل (الدولار يعادل 6ر3 شيكل )، وأن هكذا مبلغ غير متوفر في خزينة المالية حاليا ويتوجب على الحكومة خصم المبلغ من الوزارات المختلفة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، قد أعلنت في 11 أبريل الماضي، النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية 2019، والتي أسفرت عن فوز حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بفارق مقعد واحد عن حزب أزرق أبيض بزعامة بيني جانتس حيث حصد الليكود 36 مقعدا.