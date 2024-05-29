ليتوانيا تشارك في مبادرة تقودها ألمانيا لتوفير أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا

أعلنت ليتوانيا اليوم الأربعاء، أنها سوف تخصص 13.5 مليون يورو (14.6 مليون دولار) لشراء أنظمة رادار في إطار مبادرة دفاع جوي بمبادرة ألمانية من أجل أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الليتواني لاوريناس كاسيوناس، إن بلاده سترسل أربعة أنظمة رادارية إلى أوكرانيا العام الجاري ثم امتلاك المزيد من الأنظمة.

وأضاف كاسيوناس: "سوف تعزز القدرات التحذيرية والرؤية وتحسين القدرة إلى تدمير الأجسام الجوية"، بحسب وسائل الإعلام الليتواني.

وأطلقت ألمانيا مؤخرا مبادرة من أجل التوصيل السريع لأنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا.

غير أن محاولات شراء أنظمة باتريوت المضادة للطائرات من الدول الشريكة في أوروبا أو من الخارج لم تحقق نجاحا كبيرا حتى الآن.