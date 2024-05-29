 ليتوانيا تشارك في مبادرة تقودها ألمانيا لتوفير أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 29 مايو 2024 5:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ليتوانيا تشارك في مبادرة تقودها ألمانيا لتوفير أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا

ريجا (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 5:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 5:11 م

أعلنت ليتوانيا اليوم الأربعاء، أنها سوف تخصص 13.5 مليون يورو (14.6 مليون دولار) لشراء أنظمة رادار في إطار مبادرة دفاع جوي بمبادرة ألمانية من أجل أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الليتواني لاوريناس كاسيوناس، إن بلاده سترسل أربعة أنظمة رادارية إلى أوكرانيا العام الجاري ثم امتلاك المزيد من الأنظمة.

وأضاف كاسيوناس: "سوف تعزز القدرات التحذيرية والرؤية وتحسين القدرة إلى تدمير الأجسام الجوية"، بحسب وسائل الإعلام الليتواني.

وأطلقت ألمانيا مؤخرا مبادرة من أجل التوصيل السريع لأنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا.

غير أن محاولات شراء أنظمة باتريوت المضادة للطائرات من الدول الشريكة في أوروبا أو من الخارج لم تحقق نجاحا كبيرا حتى الآن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك