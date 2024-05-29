التعليم تعقد مؤتمرا حول الدمج الشامل بالتعاون مع منظمة اليونسيف في أسوان

عُقدت وزارة التربية والتعليم مؤتمرًا حول الدمج الشامل بالتعاون مع منظمة اليونسيف في محافظة أسوان، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين الرعاية والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة.

شهد المؤتمر عرضًا لبرنامج الدمج الشامل والتداخلات المتعلقة به، بما في ذلك دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام وبرامج المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة، بالإضافة إلى برنامج جودة البيئة المدرسية والحماية والحوكمة، ومن المقرر بدء تنفيذ هذه التدخلات في شهر مايو الجاري.

تمت مناقشة مفهوم الدمج الشامل والبرنامج والتداخلات المستهدفة والدروس المستفادة من التجارب السابقة في المديريات السابقة، بالإضافة إلى مناقشة الأدوار والمسؤوليات ونظام المتابعة والتقييم.

يهدف المشروع إلى دعم 200 مدرسة في أسوان كبداية لتنفيذ البرنامج في عدد من المحافظات.

يُشير مفهوم الدمج الشامل إلى التكامل التعليمي والاجتماعي للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة مع أقرانهم غير المعاقين لتوفير خدمات تعليمية واجتماعية متميزة في النظامين العام والفني لضمان تحقيق أقصى استفادة لهم.