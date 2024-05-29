إيران تعلن تزويد الحوثيين بصاروخ باليستي: يهدد مصالح أمريكا وإسرائيل

كشفت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، الأربعاء، عن أن طهران زودت جماعة الحوثيين في اليمن، بصاروخ باليستي يطلق من البحر.

وأضافت الوكالة، التي يُعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني، أنه «تم الآن توفير الصاروخ الباليستي الذي يطلق من البحر، المسمى (غدر) للمقاتلين اليمنيين (الحوثيين)».

وتابعت: «والآن.. يصبح الصاروخ سلاحاً قادراً على طرح تهديدات خطيرة لمصالح الولايات المتحدة وحليفها الرئيسي في المنطقة، النظام الصهيوني».

يأتي ذلك، فيما قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، الأربعاء، إن تبادل الرسائل بين بلاده والولايات المتحدة «متواصل»، مشيراً إلى أن مفاوضات الإفراج عن الأموال الإيرانية مستمرة.

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالتي «تسنيم» و«مهر» المحليتين: «نتبادل الرسائل مع أمريكا كما في السابق، ولم يحدث أي انقطاع في هذا الاتجاه»، فيما أكد أن النشاط النووي الإيراني متواصل.

وتابع: «الأنشطة النووية مستمرة في إطار إجراءات النظام تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي، وكان تركيز الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي على النشاط في مجال السياسة الخارجية والتركيز على الجيران».

ولفت في هذا السياق إلى أن إيران «ناقشت بشكل مفصل مع سلطنة عمان مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك قضية غزة والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل».

وأظهر تقريران سريان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، أن إيران زادت تخصيب اليورانيوم بـ 30 مرة وهو ما يجعلها قريبة من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة النووية، في الوقت الذي تتعثر فيه المناقشات الرامية إلى تحسين تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

فيما أكد دبلوماسيون، أن واشنطن تضغط على الحلفاء الأوروبيين للتراجع عن خطط «توبيخ إيران»، بسبب تقدمها في برنامجها النووي.

وبلغت المخزونات الإيرانية 6201.3 كيلوجرام في 11 مايو مقارنة مع 5525.5 كيلوجرام في فبراير، أي أكثر بـ30 ضعفاً من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015، علماً أن طهران تنفي سعيها إلى حيازة القنبلة النووية.

وكان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، حذر في وقت سابق من أن طهران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنابل نووية «عدة» إذا اختارت القيام بذلك.