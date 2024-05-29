وزير الصحة الفلسطيني يدعو الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح

حث وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، على ممارسة الضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح الذي يستخدم لإدخال الإمدادات الإنسانية والطبية الأساسية، قائلا إنه لا يوجد ما يشير إلى أن السلطات الإسرائيلية ستفتحه قريبا.

وكان معبر رفح نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية قبل أن تكثف إسرائيل هجومها العسكري على جانب غزة من الحدود في وقت سابق من الشهر الجاري وتسيطر على المعبر من الجانب الفلسطيني، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن إغلاق المعبر أثّر بشكل كبير على قدرتها على توصيل الإمدادات الطبية الأساسية إلى قطاع غزة الواقع تحت وطأة هجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر.

وأضاف الوزير لصحفيين على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية في جنيف "بما أنه مغلق، ليس لدينا أي مؤشر على أن الإسرائيليين ينوون فتحه في أي وقت قريب".

وتابع قائلا "مع ذلك، أتوقع أن يضغط جميع أصدقائنا والمجتمع الدولي بشدة وخاصة الولايات المتحدة، عليهم أن يكثفوا الضغط من أجل فتح المعبر".

وذكر أبو رمضان أن إغلاق المعبر "يُعّقِد الوضع ويجعله كارثيا جدا جدا".



