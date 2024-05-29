 الحوثيون: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم.كيو9 في مأرب - بوابة الشروق
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الحوثيون: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم.كيو9 في مأرب

آية صلاح
نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 8:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 8:47 م

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، منذ قليل، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز إم.كيو9 في محافطة مأرب، في ضوء أنشطتها العسكرية على خلفية الحرب في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحوثيون تنفيذهم 6 عمليات عسكرية جديدة ضد سفن.

ووفقا لبيان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع "تمَّت عمليةُ الاستهدافِ بصاروخٍ أرضِ جو محليِّ الصنعِ".

من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في آخر بيان لها أمس: "أطلق الحوثيون المدعومين من إيران خمسة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر".

وأضافت: أفادت التقارير أن سفينة أم/ڤي لاكس، وهي ناقلة بضائع مملوكة لليونان وترفع علم جزيرة مارشال، أصيبت بثلاثة صواريخ، لكنها استطاعت من مواصلة رحلتها. لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وقالت سنتكوم إنها تمكنت "من تدمير خمسة طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر، تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن"، موضحة أنه "تبيّن أن الطائرات المسيرة تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية في المنطقة".


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