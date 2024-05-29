الكويت تعلن التشغيل الكامل لمصفاة الزور بطاقة تكريرية تصل لـ615 ألف برميل يوميا

أعلنت الكويت عن التشغيل الكامل لمصفاة الزور النفطية اليوم، التي تعد واحدة من أكبر مصافي النفط في العالم، بطاقة تكريرية تصل إلى 615 ألف برميل يوميا، وذلك بحضور سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم.

وقال عماد محمد العتيقي وزير النفط الكويتي خلال الإعلان عن التشغيل الكامل للمصفاة، إنه بتدشين مصفاة الزور، "نكون قد نجحنا في الوصول إلى طاقة تكريرية غير مسبوقة تفوق المليوني برميل في اليوم، موزعة على ست مصاف نفطية، ثلاث منها داخل الكويت، هي مصافي: ميناء الأحمدي، وميناء عبدالله، والزور، التي تنتج مجتمعة مليونا و415 ألف برميل يوميا، وثلاث خارجها، هي (الدقم) في سلطنة عمان، و(نغي سون) في فيتنام، و(ميتلازو) في إيطاليا، والتي تبلغ حصة الكويت من إنتاجها الإجمالي حوالي 600 ألف برميل في اليوم".

ولفت إلى أن مصفاة الزور تعد أحد أهم مشاريع خطة التنمية في البلاد، وهي من الركائز الرئيسية لخطة مؤسسة البترول الكويتية الاستراتيجية للعام 2040، الهادفة إلى إنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة، تتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية العالمية، إلى جانب دور المصفاة في إمداد محطات توليد الكهرباء المحلية باحتياجاتها من الوقود النظيف، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية نتيجة للنمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده البلاد.

وتتميز مصفاة الزور بمرونة عالية في عمليات التكرير، فهي مصممة لاستقبال النفوط الكويتية على اختلاف وتفاوت مواصفاتها، الأمر الذي يجعلها منفذا حيويا إستراتيجيا لتصريف النفوط الثقيلة، مع القدرة على إنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة كوقود الطائرات والديزل والنافثا الكيميائية، وزيت الوقود الذي يتميز بمحتوى كبريتي منخفض، وتصدير هذه المنتجات إلى أكثر من 30 دولة إقليمية وعالمية، عبر الجزيرة الصناعية في المصفاة، وذلك إلى جانب تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء المحلية من زيت الوقود منخفض الكبريت اللازم لإنتاج الكهرباء.

كما تحتوي المصفاة على أكبر مجمع لوحدات إزالة الكبريت من الزيت المتخلف من وحدة التقطير الجوي في العالم، وبهذا فإن المصفاة ترفع الطاقة التكريرية لمصافي الدولة من 800 ألف برميل يوميا إلى مليون و415 ألف برميل يوميا.



