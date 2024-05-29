الحوثيون يعلنون تنفيذ 6 عمليات عسكرية ضد سفن في البحار الأبيض والأحمر والعربي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم الأربعاء، تنفيذ ست عمليات عسكرية ضد ست سفن في البحار الأبيض المتوسط والأحمر والعربي "في إطار توسيع المرحلة الرابعة".

وقال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان، إنه "تم تنفيذ العمليات الثلاث في البحر الأحمر بالصواريخ البحرية والباليستية والطائرات المسيرة".

وأشار سريع إلى "تضرر سفينة (لاكس) بشكل كبير إثر إصابة مباشرة لها في البحر الأحمر، بالإضافة إلى سفينتي (موريا) و(سيلادي)".

ولفت إلى "استهداف سفينتي (ألبا) و(ميرسك هارتفورد) الأمريكية في البحر العربي بالصواريخ والطائرات المسيرة".

وتابع "كما تم استهداف سفينة (مينرفا أنتونيا) في البحر الأبيض المتوسط بعدد من الصواريخ المجنحة".

وأكد المتحدث العسكري الحوثي، استهداف كل السفن المذكورة "لانتهاكها قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأضاف: "العمليات الواسعة تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح".

وأكد سريع، أن قوات جماعته "لن تتردد في استهداف كل السفن التي تتعامل مع العدو الإسرائيلي في منطقة العمليات المعلن عنها بغض النظر عن وجهتها".

كما أكد سريع، استمرار عملياتهم العسكرية "حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".