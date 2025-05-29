مقتل جندي كمبودي في تبادل إطلاق نار حدودي بين قوات من تايلاند وكمبوديا

قُتل جندي كمبودي عندما تبادل الجيشان التايلاندي والكمبودي إطلاق نار لفترة وجيزة في منطقة الحدود المتنازع عليها يوم الأربعاء، حسبما أفاد مسؤولون.

وقال المتحدث باسم الجيش الكمبودي ماو بالا إن القوات الكمبودية كانت تقوم بدورية روتينية على طول الحدود عندما فتحت القوات التايلاندية النار.

وأفاد بيان الجيش التايلاندي بأن الجنود الكمبوديين دخلوا منطقة متنازع عليها، واقترب الجنود التايلانديون من المنطقة للتفاوض، لكن بسبب سوء تفاهم، أطلقت القوات الكمبودية النار، ورد الجنود التايلانديون بالمثل.

واستمر الاشتباك حوالي 10 دقائق حتى تحدث القادة المحليون مع بعضهم البعض وأمروا بوقف إطلاق النار، بحسب الجيش التايلاندي، الذي أضاف أن ثمة مفاوضات جارية.

وقال الجيش التايلاندي إن محادثة بين قائدي جيشي البلدين ستجرى اليوم الخميس.

وأعلنت كمبوديا مقتل أحد جنودها خلال القتال، ونُقل جثمانه من الحدود لإجراء مراسم الدفن. وقال الجيش التايلاندي إنه لم يُسجل أي خسائر بين صفوفه.

وصرح وزير الدفاع التايلاندي بومتام ويتشاياتشاي بأن الوضع قد تم حله وأن الطرفين لم يكن لديهما نية لإطلاق النار على بعضهما البعض.

ولتايلاند وكمبوديا المتجاورتين تاريخ طويل من النزاعات حول الأرض. وكانت أبرز هذه النزاعات تتعلق بمنطقة برياه فيهير، التي تضم معبدا عمره حوالي 1000 عام، أُدرج كموقع تراث عالمي لليونسكو في عام 2008. وأقرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة سيادة كمبوديا على المنطقة في عام 2013.