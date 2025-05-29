ماجد المصري يفوز بجائزة أفضل ممثل عربي ضمن مهرجان الهلال الذهبي بالعراق في دورته السابعة

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شهد مسرح سينما المنصور، بساحة الاحتفالات الكبرى في بغداد، مساء أمس الأربعاء، فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان الهلال الذهبي للإبداع الدرامي في دورته السابعة، والذي يُعد أحد أبرز المحافل الفنية العراقية التي تحتفي بالإنتاج الدرامي المحلي، وتسلط الضوء على المتميزين في مجالات التمثيل والإخراج والكتابة والتقنيات الفنية.

وحصل الفنان ماجد المصري، على جائزة أفضل ممثل عربي، عن دوره في مسلسل "إش إش" إخراج محمد سامي، الذي عُرض على إحدى القنوات العراقية، ولاقى متابعة واسعة في أوساط الجمهور المحلي.

وأقيم الحفل، برئاسة الإعلامي حيدر النعيمي، وبرعاية وإشراف الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين ومدير عام دائرة السينما والمسرح، وبحضور لافت لنجوم الدراما العراقية والعربية وعدد من الشخصيات الفنية والإعلامية.

وتميزت الدورة السابعة، بتوسيع قاعدة المشاركة وتنوع الأعمال، إذ شاركت مسلسلات من مختلف المحافظات العراقية، وأدرجت جوائز خاصة جديدة تهدف إلى دعم الطاقات الشابة والمواهب الصاعدة.

وجاءت الجوائز كالآتي:

الجوائز الرسمية:

• أفضل ممثل رئيسي: أثير كشكول عن أدائه المؤثر في مسلسل "لم الشمل"، إذ قدم شخصية درامية تمزج بين التناقضات الإنسانية والواقع الاجتماعي.

• أفضل ممثلة في دور رئيسي: آلاء حسين عن دورها في مسلسل "العشرين"، الذي ناقش قضايا الهوية النسائية وسط تحديات الواقع العراقي.

• أفضل ممثل مساعد: مناصفة بين سامر دشر وعلاء الإبراهيمي، عن أدوارهما التي دعمت الحبكة الدرامية بقدرات تمثيلية لافتة.

• أفضل ممثلة مساعدة: مناصفة بين شاهندة وهند طالب.

• أفضل ممثل شاب: أحمد نسيم الذي لفت الأنظار بدور مركب يعكس نضجا تمثيليا مبكرا.

• أفضل ممثلة شابة: هبة عادل، التي استطاعت أن تثبت حضورها بموهبة واعدة.

• أفضل شارة غنائية لمسلسل: رحمة رياض عن شارة مسلسل "العشرين" التي حققت انتشارا واسعا وارتبطت وجدانيا بالمشاهد.

• أفضل مدير تصوير: لمسلسل "سحر أسود" الذي تميز بأسلوب بصري داكن يعكس جو القلق والغموض.

• أفضل إدارة فنية: مناصفة بين "سحر أسود" و"الجنة".

• أفضل مونتاج: مناصفة بين "الجنة" و"سحر أسود".

• أفضل نص درامي (سيناريو): مسلسل "لم الشمل".

• أفضل إخراج: مناصفة بين علي فاضل ومراد ترك؛ لتناولهما معالجات إخراجية متقدمة.

• أفضل عمل درامي متكامل: مناصفة بين "سحر أسود" و"عفو عام".



جوائز لجنة التحكيم الخاصة:

منحت لجنة التحكيم، عددا من الجوائز التكريمية لنجوم أثروا المشهد الدرامي بأعمالهم المتميزة، وهم:

• حسن حسني عن "سحر أسود".

• حافظ لعيبي عن "الجنة".

• إياد الطائي عن مسلسلي "النقيب" و"عفو عام".

• إياد راضي عن "كمامات وطن"، العمل الذي عالج أزمة الجائحة بأسلوب ناقد وساخر.

• سهى سالم عن دورها الإنساني المؤثر في "الأم طليعة".

• ميس كمر عن أدائها في "أم 44".

جائزة منجز العمر:

كرم اثنان من رواد الفن العراقي بجائزة منجز العمر؛ عرفانا بإسهاماتهما الطويلة في إثراء الفن المحلي:

• الفنان محسن العلي، أحد أعمدة المسرح والدراما.

• الفنانة والمطربة سيتا هاكوبيان، صاحبة البصمة المميزة في الأغنية العراقية.

جوائز العمل الوطني:

• جائزة العمل الوطني المتميز ذهبت إلى مسلسلي "النقيب" و"العشرين"؛ لما قدماه من طرح وطني يلامس قضايا المجتمع العراقي.