إنتاج النفط الخام الأمريكي يتجاوز 12 مليون برميل يوميا للمرة الأولى

ارتفع انتاج النفط الخام الأمريكي إلى مستويات جديدة في إبريل، ما يلقي الضوء على معضلة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، قبل أيام من اجتماع المنظمة وسط تهديدات جيوسياسية متنامية.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أن تقريرًا حكوميًا أمريكيًا أظهر زيادة الإنتاج الأمريكي بواقع 1ر2 % في إبريل ليصل إلى 16ر12 مليون برميل يوميًا. والطفرة التي حدثت في إنتاج النفط الصخري في أماكن مثل حوض بيرميان في ويست تكساس، جعلت إنتاج النفط الأمريكي يتجاوز إنتاج السعودية وروسيا.

وفي نفس الوقت، ألقت النزاعات التجارية والتوترات المتزايدة في الخليج العربي بظلاله على توقعات أوبك التي من المتوقع أن تمدد خفض الانتاج الحالي الأسبوع المقبل.

وقال جيم لوسير، المدير المنتدب بشركة كابيتال ألفا بارتنرز، ومقرها واشنطن العاصمة: "هذا يعني حقًا أن منظمة الدول المصدرة للنفط يجب أن تتخذ قرارًا لموازنة السوق وإلا سوف يفعل النفط الصخري هذا نيابة عنهم.

ومن المتوقع أن يقفز إنتاج النفط الخام من حوض بيرميان إلى 50 % بحلول 2025، بحسب "بلومبرج إن ئي إف".