الكرملين: صفقة بيع منظومات صواريخ «إس-400» لتركيا تتضمن نقل التكنولوجيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف اليوم السبت أن صفقة بيع منظومات صواريخ "إس-400" إلى تركيا تتضمن نقل التكنولوجيا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف قوله بشأن تعاقد تركيا على شراء منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا، إن العقد يتضمن نقل التكنولوجيا جزئيا، لافتا إلى أنه ينبغي أن تبدأ تركيا بتسلم ما تعاقدت على شرائه من روسيا في شهر يوليو 2019.

وتشهد العلاقات الأمريكية-التركية توترا كبيرا بسبب صفقة صواريخ "إس 400" التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو، فبينما تصر أنقرة على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، تعارض واشنطن تلك الصفقة، وتحاول الضغط على أنقرة لإيقافها.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية ألكسندر ميخييف، صرح بأنه سيتم تسليم أول شحنة من منظومة "إس - 400" إلى تركيا في يوليو من العام الجاري، وأشار إلى أن عقد توريد "إس - 400" إلى تركيا سيتم تنفيذه في وقت قياسي، ويتم حاليا الانتهاء من المكون اللوجستي.