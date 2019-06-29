اتحاد الغرف التجارية يشكل لجنة هندسية ومالية لحصر خسائر حريق العتبة

أصدر أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية قرارا، بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة أمين صندوق الاتحاد ، وعضوية أساتذة الهندسة والمحاسبة، لتقييم الخسائر التى تكبدها تجار العتبة، بسبب الحريق الذى دمر أكثر من 80 محلا والبضائع المخزنة بهم.

وأوضح الوكيل في بيان اليوم السبت، أنه خاطب وزير التجارة والصناعة لإصدار القرار الوزارى اللازم لجمع التبرعات، لتعويض التجار المضارين، وذلك من خلال الغرف التجارية والتجار وهيئات المجتمع المدنى فى كافة أنحاء مصر، وهو ما بادر به الاتحاد مرارا فى مثل تلك الظروف، كما حدث عقب كارثة السيول فى البحر الأحمر والبحيرة والاسكندرية، وحرائق مثيلة فى محافظات مختلفة، وهو أحد أدوار اتحاد الغرف التجارية فى الحفاظ على مصالح منتسبيهم، وفرص العمل لشركائنا من العاملين معهم والنهوض بالاقتصاد.

وأضاف أنه خاطب أيضا وزير المالية، ليقوم بالتوجيه نحو منع حدوث مشاكل مع مصلحة الضرائب، نظرا لاحتراق كافة الدفاتر والمستندات بتلك المحال.مشيرا إلى أنه أصدر قرارا آخر بتشكيل لجان بالغرف التجارية، بكافة المحافظات لتقديم المعونة الفنية ، وعمل دورات تدريبية للمحال لمنع تكرار تلك المأساة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، فى إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدا أن ذلك سيكون مكونا رئيسيا فى برنامج الغرف التجارية، واتحادها العام لتحديث التجارة والتجار.

ونوه بأن اتحاد الغرف التجارية ومنتسبيه، من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدى خدمات الذين يتجاوزوا 4،5 مليون منتسب، وشركائهم من العاملين معهم الذين يتجاوزون 18 مليونا، سيقفون مع المضارين من الحريق في شراكة كاملة مع الحكومة.