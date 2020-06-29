سوهاج: إزالة 36 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة خلال 7 أيام

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 36 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، منها إزالات فورية، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة الأسبوع الماضي.

وأكد الفقي تطبيق القانون بكل حزم، وعدم السماح بالتعدي على أملاك الدولة والتنسيق الكامل بين كل الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية.

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج قامت بإزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية، منها حالة تعد على مساحة قيراط أراضي زراعية، وإزالة فورية لـ3 حالات تعد على مساحة 3 قراريط بقرية بندار الكرمانية، مشيرا إلى إزالة 7 حالات تعد على أرض زراعية بمساحة 7 قراريط .

وأضاف أن مركز ومدينة دار السلام نفذ 4 قرارات إزالة على الأرض الزراعية بمساحة 612 مترا بقرية أولاد سالم بحري، كما أزالت حالتين تعد بمساحة 1400 متر مربع 8 قرارايط، إزالة كاملة حتى سطح الأرض.

وفي حي غرب سوهاج تم التصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص والتعدي على أملاك الدولة، حيث تم تنفيذ 4 قرارات إزالة بناء محلات بدون ترخيص بالتعدي على أملاك السكة الحديد، و3 قرارات إزالة لبناء محلات بدون ترخيص بالتعدي على أملاك الأوقاف بشارع أحمد ماهر، وإزالة تعدي على أملاك الدولة حتى سطح الأرض بمنطقة العارف .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمصادرة جرار بلوك أبيض ومنع دخول البلوك المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة حالة تعد إزالة فورية على مساحة 80 مترا لسقف دور أول خرسانة مخالف لقانون البناء، بزمام قرية الشورانية بمجلس قروي شندويل، كما تمت إزالة فورية على مساحة 60 مترا لقواعد وأعمدة خرسانية مخالفة للبناء بزمام قرية بهاليل الجزيرة بمجلس قروي البطاخ، كما تمت إزالة فورية على مساحة 175 مترا لسقف وأعمدة منزل مخالف بزمام قرية بناويط .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بجزيرة الخزندارية على مساحة 1.5 قيراط، وإزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية بقرية القبيصات على مساحة 2.5 قيراط، وكذلك إزالة 3 حالات تعد بالكوم الأصفر والطوالب بمجلس قروي نزلة القاضي على مساحة 2.5 قيراط .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بتنفيذ حملة إزالة للتعديات على الأرض الزراعية وإزالة حالة تعد بقرية روافع العيساوية على مساحة 10 قراريط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.