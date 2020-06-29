النمسا تسجل 251 اصابة جديدة بفيروس كورونا فى أسبوع

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم أن عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا فى البلاد بلغ 251 حالة فى أسبوع مما يعكس اتجاهاً مقلقاً من حدوث موجة ثانية من الوباء في النمسا.

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الاثنين أن اجمالي عدد الاصابات بالفيروس بلغ 17 الفا و631 حالة (49٪ ذكور و 51٪ إناث) بينما بلغ عدد الوفيات703 أشخاص (56 ٪ ذكور و 44 ٪ إناث) وقد تعافى 16 الفا و420 حالة.

وذكر البيان أنه يوجد حاليًا 600 شخص مصاب متبقى من المصابين بالفيروس ويتوزعون على الولايات كالتالي بورغنلاند (10) وكارينثيا (14) والنمسا السفلى (101) والنمسا العليا (124) وسالزبورغ (31) وستيريا (32) وتيرول (11) وفورارلبرغ (5 ) وفيينا (272).

وأشار البيان إلى أنه يوجد حاليًا 66 شخصًا يعالج في المستشفى منهم ثمانية أشخاص في وحدات العناية المركزة.