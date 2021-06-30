 الأردن يدين هدم السلطات الإسرائيلية منزلا ومنشأة تجارية بالقدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن يدين هدم السلطات الإسرائيلية منزلا ومنشأة تجارية بالقدس

وزارة الخارجية الأردنية
وزارة الخارجية الأردنية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 11:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 11:49 م

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، قيام السلطات الإسرائيلية بهدم منزل ومنشأة تجارية عائدة للمقدسيين في بلدة سلوان في القدس المحتلة.

وحذرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية - من أن عمليات الهدم والتهجير مرفوضة ومدانة وتُعد خرقا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، وتغاير الجهود الدولية والإقليمية من أجل تثبيت التهدئة.

وشددت الوزارة على ضرورة وقف خطط تهجير المقدسيين اللاشرعية واللاقانونية في سلوان وحي الشيخ جراح، مؤكدة ضرورة الكف عن الاستفزازات والاعتداءات واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

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