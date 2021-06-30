وزير الخارجية الإماراتي يستقبل نظيره الإسرائيلي في أول زيارة للإمارات

بحثت الإمارات وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



واستقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، يائير لابيد وزير خارجية إسرائيل في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي إلى الإمارات.



وأقام وزير خارجية الإمارات مراسم استقبال رسمية لدى لنظيره الإسرائيلي، لدى وصوله إلى ديوان الوزارة في أبو ظبي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من كلا البلدين.



ورحب بن زايد بوزير الخارجية الإسرائيلي والوفد المرافق وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية الإماراتية الإسرائيلية في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.



كما بحث الجانبان الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية البناء على الاتفاقيات الإبراهيمية من أجل تحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.



ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن عبدالله بن زايد تأكيده على "أهمية هذه الزيارة التي تفتح آفاقا أرحب لنمو وتطور العلاقات بين البلدين في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة لهما ويعود بالخير على شعبيهما".



وأشار إلى تطلعه لمشاركة إسرائيلية بارزة في معرض (اكسبو دبي) المقرر انطلاقه في شهر أكتوبر المقبل.



ووقع الطرفان على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.