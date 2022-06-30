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غرق شاب في مياه نهر النيل بالبدرشين

محمود عبد السلام
نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 11:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 11:35 م
توفي شاب غرقا في مياه نهر النيل بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من انتشال جثته ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بمياه نهر النيل بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.

وتمكنت القوات من انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب تم تحديد هويته، غرق أثناء الاستحمام لعدم إجادته السباحة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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