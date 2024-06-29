مازح القيصر كاظم الساهر فتاة طلبت الزواج منه في حفلته بالقاهرة الجديدة التي أقيمت مساء الجمعة، قائلاً: «لي الشرف ولكن خلاص القلب راح».

وأهدت إحدى المعجبات دبدوباً أحمر اللون للفنان كاظم الساهر على المسرح خلال حفلته بالقاهرة، حيث حرص كاظم على التقاط صورة تذكارية معها.

كما تلقى الفنان كاظم الساهر باقة من الزهور على المسرح خلال حفلته بالقاهرة، حيث قامت فتاة بإهدائه باقة ورد حمراء اللون. كان يمنعها رجال تأمين الحفل من الوصول إلى المسرح، لكن القيصر طلب منهم أن يتركوها لتسلم منه باقة الورد ويشكرها على المسرح خلال الحفلة.

قدم الفنان العراقي كاظم الساهر خلال حفله في القاهرة الجديدة بعد غياب سنتين عن محبيه في مصر، مجموعة من أغانيه منها: «ليلى، زيديني عشقاً، خليتك على راسي، عيد العشاق، ما أحبك بعد، أشكيك لمين، مررت بصدري»، ضمن جولة القيصر العالمية للإعلان عن ألبومه الجديد "مع الحب" الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي احتفالاً بعيد الحب.

ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم "مع الحب"، ويضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر. الأغاني هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا". يسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائي جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.