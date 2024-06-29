 لبلبة: أنا تربية عادل إمام.. والتقطت الكوميديا منه - بوابة الشروق
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لبلبة: أنا تربية عادل إمام.. والتقطت الكوميديا منه

لبلبة
لبلبة

نشر في: السبت 29 يونيو 2024 - 1:13 ص | آخر تحديث: السبت 29 يونيو 2024 - 1:13 ص

تحدثت الفنانة لبلبة، عن أعمالها مع الفنان عادل إمام وتحديدًا فيلم خلي بالك من جيرانك.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «ليالي ten» عبر شاشة «ten»، عُرضت مساء الجمعة، إن فنانة أخرى كانت مُرشحة لأداء هذا الدور، غير أنه جرى الاستقرار عليها في نهاية المطاف.

وأضافت أنها عندما كانت تنظر في عين «الزعيم» كانت تعرف ما يريد أن يقوله، واصفة نفسها بأنها «تربية عادل إمام».

وأكّدت أنها التقطت الكوميديا الخاصة بالفنان عادل إمام، معقبة: «كنت بعرف إزاي عادل إمام بيحدف الكوميديا للجمهور».

وأشارت إلى بدلة الرقص التي ارتدتها في الفيلم، قائلة إنه وقت تصوير الفيلم لم يكن هناك ستايليست، فكان المخرج ومدير التصوير يطلب من الفنان 3 أطقم ملابس للاختيار والمفاضلة في ما بينها.

ونوهت بأنها في ذلك العمل، اصحطبت معها "توب" وبدلة رقص وفستان يشبه بدلة الرقص، فاختار المخرج محمد عبد العزيز ومدير التصوير وحيد فريد أن ترتدي بدلة الرقص.

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