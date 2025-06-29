الكرملين: لا يحق لأي دولة أن تناقش مسألة تغيير السلطة في دول أخرى

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أنه لا يحق لأي دولة أن تناقش مسألة تغيير السلطة في دول أخرى وإلا فإن "العالم سينزلق إلى الهاوية"، وذلك تعليقا على التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع الإعلامي بافل زاروبين على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، اليوم الأحد، إنه "لا ينبغي لأي دولة أو مجموعة دول أن تناقش مسألة تغيير السلطة في دول أخرى، وإذا حدث ذلك، فإن العالم سينزلق بالكامل إلى الهاوية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن إسرائيل لم تستبعد، خلال تصاعد النزاع مع إيران، إمكانية تصفية المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي جسديا.