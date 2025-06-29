مدينة كان الفرنسية تسمح برسو سفينة سياحية واحدة يوميا

تعتزم مدينة كان الفرنسية السماح برسو عدد أقل من السفن السياحية في موانئها يوميا.

وابتداء من العام المقبل، سوف يمكن لسفينة واحدة تحمل أكثر من 3000 راكب الرسو يوميا، حسبما أعلن مجلس المدينة أمس السبت.

وسوف يتم السماح لـ34 سفينة سياحية الرسو في خليج كان على مدار العام. وبحلول 2027، سوف يتم خفض هذا العدد إلى 31.

وترغب مدينة كان في جذب المزيد من سفن الركاب الأصغر والحديثة والصديقة للبيئة.

وابتداء من عام 2030، تعتزم كان السماح برسو السفن التي تحمل 1300 راكب كحد أقصى.

وقال عمدة المدينة ديفيد ليسنارد: "يعد خليج كان كنزا بيئيا ومصدرا للتنوع البيئي يجب حمايته".

وفرضت إدارته قواعد بيئية صارمة على السفن السياحية لعدة أعوام.

وأكد مجلس المدينة، أن 175 سفينة ركاب رست في المدينة العام الماضي، وجلبت 460 ألف راكب للمدينة.

ويشار إلى أن السفن السياحية الكبيرة لا ترسو في كان نفسها، ولكنها ترسو في الخليج قبالة المدينة. وبعد ذلك يتم نقل الركاب على متن قوارب أصغر.