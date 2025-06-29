البابا ليو الرابع عشر يحتفل بعيد خاص لجمع تبرعات من الكاثوليك

احتفل البابا ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، بيوم عيد خاص، يتم استخدامه تقليديا من قبل الكنيسة الكاثوليكية لجمع تبرعات من الكاثوليك، حيث أطلق الفاتيكان تحت قيادة أول بابا أمريكي حملة جديدة لحث الكاثوليك العاديين على المساعدة في إنقاذ الكرسي الرسولي الذي يعاني من العجز.

واحتفل البابا ليو بالقداس في كنيسة القديس بطرس بمناسبة عيد القديسين بطرس وبولس، وكرر رسالته التي دعا فيها إلى الوحدة والمشاركة بين جميع المسيحيين.

ويراهن الفاتيكان هذا العام على أن حملة جمع التبرعات بالأسلوب الأمريكي تحت قيادة البابا ليو المولود في شيكاغو ستساعد في إنقاذ الجهاز الإداري للكرسي الرسولي ومحو العجز الهيكلي الذي يتراوح ما بين 50 مليون إلى 60 مليون يورو "57-68 مليون دولار".