كورينثيانز يهزم فورتاليزا بالدوري البرازيلي

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حقق كورينثيانز باوليستا فوزا ثمينا خارج أرضه وتغلب على مضيفه فورتاليزا 3 / 1 فجر اليوم ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر التي شهدت أيضا تعادل جوياس مع أتلتيكو مينيرو سلبيا.

ورفع كورينثيانز رصيده إلى 19 نقطة محتلا المركز الثامن بينما تجمد رصيد فورتاليزا عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

وأنهى فورتاليزا الشوط الأول متقدما بهدف سجله أوزفالدو فيليو في الدقيقة 40 .

وفي الشوط الثاني، حسم كورينثيانز المباراة لصالحه بثلاثة أهداف سجلها ماورو بوسيلي وبيدرو دا سيلفا ودانيلو أفيلار في الدقائق 67 و71 و81 .

وتعادل جوياس مع أتلتيكو مينيرو سلبيا ليرفع الأول رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع مقابل 21 نقطة لأتلتيكو مينيرو في المركز الخامس.