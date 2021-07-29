البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادين فلسطينيين اثنين قبالة ساحل بحر غزة

أعلنت مصادر فلسطينية، أن قوات البحرية الإسرائيلية اعتقلت اليوم الخميس، صيادَي أسماك فلسطينيين خلال عملهما قبالة ساحل بحر قطاع غزة.

وذكر مسؤول اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر للصحفيين في غزة أن اعتقال الصياديْن تم قبالة ساحل بحر بلدة بيت لاهيا بعد مصادرة قارب كانا يعملان عليه.

وقبل أيام قلصت إسرائيل مساحة الإبحار للصيد قبالة ساحل قطاع غزة من 12 ميلا بحريا إلى ستة أميال، بدعوى الرد على إطلاق بالونات حارقة على جنوب أراضيها.

ويشكو الصيادون في غزة، الذين يزيد عددهم عن أربعة آلاف، من تكرار فرض إسرائيل قيودا مشددة على عملهم.

وتقول إسرائيل إن إجراءاتها تستهدف منع محاولات التهريب عبر البحر.