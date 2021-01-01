مسؤول عسكري أمريكي: الطائرات المسيرة مصدر تهديد للأمن الوطني للدول

قال رئيس العمليات بالقيادة المركزية الأمريكية الجنرال أليكسوس جرينكيويتش، اليوم الخميس، خلال اجتماع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض، إن الطائرات المسيرة هي مصدر تهديد للأمن الوطني لكثير من الدول.

ونظم التحالف، في مقره بالرياض اليوم الخميس، محاضرة بعنوان "الطائرات المسيرة" قدّمها الجنرال جرينكيويتش، بحضور الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار الجنرال أليكسوس إلى أن خطورة مثل هذه الطائرات يكمن في تحويلها من الاستخدام التجاري والمدني إلى أغراض عسكرية تُستخدم من قبل الجماعات الإرهابية.

وأوضح أن هناك العديد من الدول والحكومات لا تكتفي بإنتاج هذه التقنية، ولكن علاوة على ذلك تقوم بتصديرها وتزويد وكلائها في دول أخرى بهذه التقنية لأغراض تخريبية.

وشدد على التنسيق والتعاون الدقيق بين الدول المتحالفة على إدراك هذا الخطر والتحسّب له مبكراً قبل استفحاله، وذلك بالتعاون وتبادل المعلومات والخبرة العسكرية، مع وجوب عمل الدول على مراقبة الإنتاج الصناعي للطائرات المسيرة حتى لا تقع في أيدي الجماعات الإرهابية".

ومن جانبه، أوضح اللواء المغيدي أن هذه المحاضرة تأتي في إطار التعاون المشترك المعني بمحاربة الإرهاب بشتى مجالاته وأدواته بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والولايات المتحدة الأمريكية كدولة داعمة للتحالف.