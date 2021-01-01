واصل الأهلي زحفه نحو قمة الدوري وأصبح على بعد 3 نقاط بعد فوزه على أسوان 3-1 دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب بتروسبورت.

تقدم محمود كهربا فى الدقيقة 22 من عمر اللقاء بعد تمريرة متقنة من حسين الشحات وأضاف محمد شريف الهدف الثاني فى الدقيقة 66 وهو الهدف الـ 16 له فى بطولة الدوري هذا الموسم ليتصدر قائمة هدافي الدوري، ثم قلص إيمانويل إيجبتور النتيجة لأسوان فى الدقيقة 87، ثم اختتم والتر بواليا الأهداف فى الدقيقة 90+5



ورفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة فى المركز الثاني من 26 مباراة خلف الزمالك المتصدر بـ 61 نقطة من 27 مباراة ، وفي حال فوز الأهلي فى مباراته المقبلة سيتصدر الدوري لتفوقه فى المواجهات المباشرة.

أما أسوان فقد تأزم موقفه فى جدول المسابقة بعد الخسارة وتجمد رصيده عند 25 نقطة فى المركز الـ 16، أول مراكز الهبوط.

كان اتحاد الكرة قد قرر اليوم تأجيل مباريات الدوري بعد تأهل منتخب مصر إلى الدوري الثاني فى دورة طوكيو 2020 على أن يتم الإعلان عن جدول جديد يوم الأحد المقبل.



الشوط الأول:

دخل الأهلي المباراة بقوة ورغبة ملحة في هز شباك أسوان مبكرًا، فاتحًا عدة جبهات هجومية سواء من الأطراف أو العمق، مع الضغط بقوة على دفاعات المنافس لفتح الثغرات وخلق الفرص التهديفية.

مع الدقيقة العاشرة استخلص حسين الشحات الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى أسوان عمر رضوان.

واصل الأهلي تفوقه في وسط الملعب بعد مرور أول 15 دقيقة من عمر المباراة، وسعى للضغط بقوة على دفاع أسوان، لكن غاب عن الفريق إتقان اللمسة الأخيرة رغم الاستحواذ الكامل على الكرة في وسط الملعب.

في الدقيقة 18 أنقذ علي لطفي بتقدمه من مرماه فرصة خطرة لفريق أسوان من هجمة مرتدة سريعة، وبعدها سدد أشرف مجدي لكن فوق العارضة في أول ظهور للمنافس داخل العمق الهجومي للأهلي.



جاء الرد سريعًا من الأهلي بتمريرة سريعة وذكية في الدقيقة 22 حملت توقيع حسين الشحات داخل منطقة جزاء أسوان، سددها محمود عبد المنعم كهربا مباشرة في المرمى ليتقدم الأهلي بالهدف الأول.

عقب تقدم الأهلي تخلى أسوان عن تمركزه الدفاعي وبدأ في الظهور في الثلث الهجومي، معتمدًا على أطراف الملعب، لكن لم ترق هذه المحاولات إلى مرحلة الخطورة، نتيجة للتمركز الجيد لثنائي الدفاع علي معلول ورامي ربيعة، وإن تعددت الركلات الركنية للمنافس.

مع الدقيقة 36 قاد حسين الشحات هجمة مرتدة سريعة للأهلي، ومرر الكرة إلى محمد مجدي أفشة الذي سدد الكرة لكنها اصطدمت بأقدام مدافعي أسوان وخرجت إلى ركلة ركنية.

شهدت الدقيقة 38 هدفًا من تسلل لفريق أسوان ألغاه الحكم محمد عادل بعد العودة إلى حكم الفيديو، لتتوتر المباراة وينال أيمن أشرف البطاقة الصفراء دون داعٍ في قرار غير موفق لحكم المباراة.



ويستمر الأهلي على محاولاته الهجومية لتعزيز تقدمه والتسجيل مرة أخرى في شباك أسوان، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بتقدم الأهلي 1-0.

الشوط الثاني

انطلق الأهلي مع بداية الشوط الثاني بتوغل هجومي مكثف لهز شباك أسوان، معتمدًا على التمريرات الطويلة في العمق مع استغلال تقدم معلول بعرضياته من الناحية اليسرى.



في الدقيقة 65 ينطلق علي معلول في الناحية اليسرى ويرسل عرضية متقنة على القائم الأيسر لمرمى أسوان، قابلها محمد شريف ببطن القدم في المرمى، ليعلن عن تقدم الأهلي بالهدف الثاني.



بعد الهدف الثاني يجري موسيماني المدير الفني للأهلي التغيير الأول بخروج محمود عبد المنعم كهربا ومشاركة والتر بواليا، لتنشيط الشق الهجومي والضغط بقوة على دفاعات المنافس.

وعقب مشاركة بواليا يجري الأهلي التغييرين الثاني والثالث في الدقيقة 75 بخروج محمد شريف وعلي معلول ومشاركة جونيور أجايي ومحمود وحيد.



واصل الأهلي تفوقه بمحاولات هجومية مستمرة وتأمين كامل لمرمى علي لطفي أمام هجمات أسوان المرتدة.

وفي الدقيقة 81 يجري الأهلي التغييرين الرابع والخامس بخروج أيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة ومشاركة سعد سمير ومحمود متولي، لمنحهما الفرصة وإكسابهما حساسية المشاركة في المباريات خاصة أنها المشاركة الأولى لمتولي في الدوري هذا الموسم بعد العودة من الإصابة.



مع الدقيقة 87 يسجل إيمانويل إيجيبتور الهدف الأول لفريق أسوان ويلجأ الحكم للفار ويحتسب الهدف.



شهدت المباراة إثارة كبيرة قبل نهايتها، لينجح والتر بواليا في قتل المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، من تمريرة محمود متولي إلى حسين الشحات ليهدي بواليا تمريرة سحرية استغلها جيدًا وراوغ الحارس ويضع الكرة في المرمى.

