 مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس - بوابة الشروق
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مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس

أ ش أ
نشر في: الخميس 29 يوليه 2021 - 1:35 م | آخر تحديث: الخميس 29 يوليه 2021 - 1:35 م

اقتحم مستوطنون يهود، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية، شمال نابلس، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس - إن عددا من مسؤولي المستوطنات اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن قوات الاحتلال أغلقت الموقع الأثري والطرق المؤدية إليه، لتأمين اقتحام المستوطنين.

وأشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت اقتحامات أسبوعية من قبل المستوطنين، لهذا الموقع.

 


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