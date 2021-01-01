قاضي قضاة فلسطين يشيد بدور الأردن في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس

أشاد قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، بالدور المهم الذي يقوم به الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني؛ من خلال الرعاية الهاشمية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

وبحث الهباش - برام الله اليوم الأربعاء خلال لقائه رئيس مكتب التمثيل الأردني في فلسطين السفير محمد أبو وندي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - تطورات القضية الفلسطينية، وعلى رأسها قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية من اقتحامات وإغلاق ومنع حرية الوصول إليه، وتبعات المشروع التهويدي في شارع الناصر صلاح الدين.

وأكد أهمية التنسيق مع المملكة لإنقاذ الإرث الإنساني والتاريخي في القدس الذي تحاول دولة الاحتلال تغييره وتشويهه وتدميره لتنفيذ مخططات تهويد المدينة وفرض واقع مزيف وكاذب فيها.