رئيس وزراء فلسطين يبحث مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام التطورات السياسية في الشرق الأوسط

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز التطورات السياسية في الشرق الأوسط.

وأكد اشتيه - خلال اللقاء برام الله، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي بفلسطين سفين كون فون بورغسدورف، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - انفتاح القيادة الفلسطينية على مسار جدي يملأ الفراغ السياسي الحالي، داعيا إلى دور أوروبي لإعادة إحياء العملية السياسية تحت مظلة الرباعية الدولية بما يلبي العدالة للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن إجراء الانتخابات أمر ملح وحيوي للحفاظ على المشروع الوطني والمؤسسة الفلسطينية، وعلى ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية الجديدة للالتزام بالاتفاقيات الموقعة بما فيها السماح بإجراء الانتخابات بالقدس.