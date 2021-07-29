عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مكتب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، الموجود في حي سطح مرحبا بمدينة البيرة برام الله، بعد خلع الباب الرئيسي له، واستولت على عدد من أجهزة الحاسوب، وعبثت بمحتويات المكتب.



وأدانت الحركة في بيان صحفي هذا الاقتحام، واعتبرته في سياق الهجمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وأكدت أنها ستتابع الموضوع على كافة المستويات.



وأكدت أنها ماضية في رسالتها بالدفاع عن الأطفال الفلسطينيين ومناصرة قضاياهم على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والضغط لمساءلة دولة الاحتلال عن الجرائم التي ترتكبها بحقهم، وآخرها جريمة قتل الطفل محمد أبو سارة العلامي (11 عاما) في الثامن والعشرين من شهر يوليو الجاري، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.





