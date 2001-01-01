وفود فلسطينية تؤكد ضرورة خروج اجتماع القاهرة بقرارات تعزز الوحدة الوطنية

باشر وفد حركة "فتح" سلسلة لقاءات التحضير لاجتماع الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية الذي تستضيفه مصر غدا الأحد.



ووفق وكالة (معا) الإخبارية الفلسطينية اليوم السبت، بحث وفد حركة فتح في لقاءين منفصلين مع وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ووفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التحضيرات لعقد اجتماع الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية و"التأكيد على ضرورة الخروج بقرارات لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني بتصدّيه البطولي في مواجهة الاعتداءات اليومية من قِبل قوّات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه على المدن والقرى والمُخيّمات الفلسطينية، وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إجراءات تعسّفية بحق مدينة القدس وسُكانها بهدف تهويدها".



كما جرى التأكيد خلال اللقاءات، على تمتين وحدة الصف الفلسطيني، في إطار "منظّمة التحرير الفلسطينية"، المُمثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.



وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في الثالث من الشهر الجاري على خلفية عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية خلفت مقتل 12 فلسطينيا وعشرات الجرحى.