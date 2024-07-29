فرق الحماية المدنية التونسية والجزائرية تسيطر على حريق في منطقة الصريا الحدودية

نجحت فرق الحماية المدنية التونسية والجزائرية في السيطرة على حريق في منطقة الصريا الحدودية بين البلدين.



وقالت وكالة الأنباء التونسية إن أعوان الحماية المدنية والغابات ومعاونيهم من بقية الهياكل العمومية وعدد من المواطنين المتطوعين وبالشراكة مع أجهزة الحماية المدنية الجزائرية تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي شب بعد عصر الأحد بمنطقة "الحدب" من عمادة الصريا الحدودية بمعتمدية غار الدماء.



وأتلف الحريق نحو نصف هكتار من الغابة وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة.

ووفق المصدر ذاته، فان أعوان الحماية المدنية بالجهة ونظرائهم من الجزائر وبقية المتدخلين بصدد تبريد المناطق التي أتى عليها الحريق وملاحقة الجيوب المحتملة عودة اشتعالها ومراقبة التطورات على عين المكان.

وأضاف أن فرقتي الحماية المدنية بكل من عين دراهم وطبرقة وبقية معاونيهم، كانوا قد سيطروا صباح الأحد على حريقين صغيرين الأول بمعتمدية عين دراهم والثاني بمعتمدية طبرقة.

ولم تسجل في مختلف المناطق التي شملتها الحرائق خسائر بشرية أو اضرار في المساكن المحيطة أو الحيوانات باستثناء بعض الأشجار والغابة.

وأعرب عدد من متساكني منطقة أولاد يحيى من معتمدية طبرقة عن مخاوفهم من توسع دائرة الحريق الذي شب مساء اليوم بمنطقة "زاغة" من معتمدية وشتاتة المتاخمة لمساكنهم خاصة في ظل وجود رياح قوية وتصاعد وتيرة النيران.