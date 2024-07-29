أوامر الإخلاء الإسرائيلية تسبب نزوحا واسع النطاق في وسط غزة

نزح آلاف المواطنين الفلسطينيين قسرا من مخيم البريج وأطرافه وسط قطاع غزة، يوم الأحد، بعد تحذير من جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إخلاء بعض المناطق تمهيدا لعمليات عسكرية.

وأفاد شهود عيان، بأن آلاف الفلسطينيين بدأوا النزوح من مناطق بمخيم البريج وأطرافه، وتوجهوا لمدينة دير البلح والنصيرات، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكان الكولونيل أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد دعا في بيان، الفلسطينيين في مخيم البريج إلى إخلاء المخيم والتوجه نحو "المنطقة الإنسانية" المخصصة في المواصي، في أعقاب إنطلاق هجمات صاروخية من المخيم الواقع وسط غزة.

ونشر أدرعي، الذي يتحدث باللغة العربية، قائمة بالأماكن التي يجب إخلائها بجانب البيان الذي أصدره، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال أدرعي إن الجيش الإسرائيلي "سيعمل بقوة" ضد المجموعات المسلحة في مخيم البريج، عقب إطلاق الصواريخ.

يشار إلى أنه بسبب إصدار أوامر إخلاء من الجيش الإسرائيلي وتصاعد الأعمال العدائية، يتعرض عشرات الآلاف من الفلسطينيين لموجات جديدة من النزوح الداخلي في جميع أنحاء قطاع غزة، حسبما أفاد تحديث صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة"أوتشا" يوم الجمعة.

ونزح خلال الفترة ما بين 22 و25 يوليو الجاري حوالي 12 ألفا و 600 شخص من مخيم البريج للاجئين إلى مخيمي المغازي والنصيرات، وجميعهم في دير البلح، حسبما أفاد تحديث "أوتشا".

ومن جانبه، قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عبر منصة التواصل الإجتماعي (إكس) يوم الأحد، إن 14% فقط من المناطق في قطاع غزة لم يصدر لها أوامر إخلاء.

وأضاف لازاريني: إن "السلطات الإسرائيلية تصدر كل يوم هذه الأوامر لإجبار الناس على الفرار، ما يؤدي إلى الفوضى والذعر"،وفي كثير من الأحيان، يكون لدى الناس بضع ساعات فقط لحزم كل ما في وسعهم والبدء من جديد، غالبا سيرا على الأقدام، أو على عربة مزدحمة يجرها حمار لأولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها".

وقال لازاريني: "كل شخص تقريبا في غزة تأثر بهذه الأوامر. تم إجبار العديد من الفلسطينيين على الفرار في المتوسط مرة واحدة في الشهر منذ بداية الحرب قبل تسعة أشهر".

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين من الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة إلى 39 ألفا و 324 شخصا، حسبما أفادت السلطات الصحية في غزة يوم الأحد.