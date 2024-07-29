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خسر منتخب مصر لكرة اليد رجال بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور من منتخب الدنمارك بنتيجة 30-27 في الجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب مصر قد فاز على المجر في المباراة الأولى بنتيجة 35-32.

ويلعب منتخب مصر يوم الأربعاء المقبل مع منتخب فرنسا البلد المستضيف في الجولة الثالثة

ويتواجد منتخب اليد في مجموعة قوية تضم رفقته كلا من الدنمارك وفرنسا والأرجنتين والمجر والنرويج.

وتضم قائمة لاعبي منتخب كرة اليد في أولمبياد باريس 17 لاعبا بواقع 14 لاعبا أساسيا و3 لاعبين احتياطيين وهم”إبراهيم المصري، يحيى خالد، عبد الرحمن فيصل، محمد طارق، يحيى الدرع، سيف الدرع، مهاب سعيد، أحمد هشام السيد دودو، أحمد عادل، كريم هنداوي، علي زين، محمد سند، محمد علي، عمر الوكيل بكار”، فيما ضمت قائمة اللاعبين الاحتياطيين “خالد وليد، محمد الطيار، أكرم يسري”.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور الثمانية والذي يقام بنظام خروج المغلوب.

وتعد هذه المشاركة الثامنة لمنتخب لكرة اليد في الأولمبياد، إذ سبق أن شارك 7 نسخ آخرها أوليمبياد طوكيو 2020.