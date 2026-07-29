مريم ابنة المنيا وثانية الجمهورية: كنت أذاكر لساعات طويلة دون أن أحسب الوقت

أكدت الطالبة مريم وائل نظير، ابنة مركز مغاغة بمحافظة المنيا، والحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2026، بمجموع 317.5 درجة من 320، أنها لم تعلم بنتيجتها إلا من خلال اتصال وزير التربية والتعليم، مشيرة إلى أنها كانت تذاكر لساعات طويلة دون أن تنشغل بعدد ساعات المذاكرة.

وقالت، في تصريحات لـ«الشروق»: «الصلاة والدعاء والمذاكرة كانوا سر نجاحي. كنت أصلي الفجر، ثم أبدأ المذاكرة وأدعو الله أن ييسر لي، وكنت أستعين بالله في كل خطوة وأعمل كل حاجة بنية رضا ربنا».

وأضافت أنها كانت حريصة على الاجتهاد ومراجعة كل مادة أكثر من مرة، دون أن تشتت نفسها بكثرة الدروس الخصوصية، مؤكدة أنها التزمت أيضًا بالصدقة والاجتهاد طوال العام الدراسي.

من جانبه، قال وائل أحمد، والد الطالبة، إنه كان يتوقع لابنته هذا الإنجاز بعد عام كامل من الاجتهاد والمذاكرة، مضيفًا: «أنا مبسوط جدًا، وكنت متأكد إن بنتي هتكون من الأوائل».

وانتقد والد مريم تداول نتائج غير صحيحة قبل الإعلان الرسمي، مؤكدًا أنها تسببت في قلق كبير للأسر، وقال: «كنت قلقان شوية بسبب الشائعات، لكن الحمد لله ربنا كلل مجهود بنتي بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية».

وجاء اسم الطالبة ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة 2026، التي أعلنها محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث حصلت مريم وائل نظير، ابنة مركز مغاغة بمحافظة المنيا، على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية، بمجموع 317.5 درجة.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد اعتمد، مساء أمس الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح 75.1% لطلاب النظام الجديد، مقابل 72.1% لطلاب النظام القديم، وسط حالة من الترقب والفرحة بين الطلاب وأسرهم في مختلف المحافظات.